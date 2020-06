1 Haziran 2020 On Numara sonuçları belli oldu! Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA

MPİ (Milli Piyango İdaresi), her hafta Pazartesi günü olduğu gibi bu hafta da canlı çekilişle On Numara sonuçları'nı belirledi. 930. hafta çekilişi bugün (1 Haziran 2020 Pazartesi) yapılan oyuna ilişkin kazandıran numaraları bilmek ve büyük ikramiye kazan taraf olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını öğrenmek isteyerek arama motorlarında On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Canlı çekilişle birlikte On Numara 1 Haziran çekilişi sonuçları, MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranını içeriğimizde bulabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI (1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ)

İşte 930. Hafta şanslı numaraları…