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Otomobil parası olan 70 bin lirayı başkasına gönderdi

'nın İnegöl ilçesinde Sedat Karabay isimli gencin banka hesabına yanlışlıkla 70 bin lira para yatırıldı. Paranın Adana'da Şehmuz D. isimli kişinin araç satın aldığı kişinin hesap numarasını yanlış girmesi sonucu gönderdiği ortaya çıktı. Şehmuz D.'nin durumu polise bildirmesi üzerine Karabay, en yakın polis karakoluna giderek ifade verdi. Sedat Karabay daha sonra Şehmuz D.'yi telefonla aradı ve yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine iade etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.6.2020 11:06 Son Güncelleme: 2.6.2020 11:08 ABONE OL
Otomobil parası olan 70 bin lirayı başkasına gönderdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sedat Karabay (25), araç satışı sırasında, hesap numarası yanlışlığı nedeniyle banka hesabına yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti.

POLİSE GİDEREK İFADE VERDİ

Adana'da yaşayan Şehmuz D., aracını satın aldığı kişinin verdiği hesap numarasına 70 bin lira göndermek istedi. Hesap numarası girişinde yanlışlık yapan Şehmuz D., parayı araç sahibine değil İnegöl'de yaşayan Sedat Karabay'ın hesabına gönderdi. Kendi hesabını kontrol eden Karabay, 70 bin lirayı görünce şaşkınlık yaşadı. Şehmuz D.'nin durumu polise bildirmesi üzerine Karabay, en yakın polis merkezine giderek, ifade verdi. Daha sonra Şehmuz D. ile telefonda görüşen Karabay, banka hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade etti.



Araç alımı yapmak için Adana'da yaşayan kişinin hesabına yanlışlıkla para gönderdiğini aktaran Sedat Karabay, "Ablamı aradılar. 'Kardeşinizin hesabına yanlışlıkla 70 bin lira gönderdik' dediler. Emniyete gidip ifade verdim. Daha sonra banka şubesine geldim. Araç alım satımı sırasında parayı yanlışlıkla benim hesabıma göndermişler. Hesabıma gönderilen tutarı vatandaşlık örneği göstererek, sahibine iade ettim" dedi.

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Otomobil parası olan 70 bin lirayı başkasına gönderdi
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