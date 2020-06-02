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ne zaman bitiyor? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Corona virüs tedbirleri kapsamında erişime kapatılan pek çok arasında piknik yerleri ve mesire alanları bulunuyordu. Bilindiği üzere gündelik hayatta normalleşme adımları atılmaya devam ediliyor. 1 Haziran itibariyle pek çok iş yeri, kafe, restoran tekrardan açıldı. Hal böyle olunca merak konusu olan sorular arasında ‘ ne zaman bitiyor? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak?’ gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, ören ve mesire yerleri ile piknik alanlarının açılacağı tarih belli oldu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.6.2020 10:22 ABONE OL
Piknik yasağı ne zaman bitiyor? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Corona virüs salgınına karşı mücadele devam ederken, normalleşme adımları da atılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda, pek çok işletme, restoran, oteller 1 Haziran itibariyle devam ediyor. Bu noktada merak konusu olan sorular arasında, 'Piknik yasağı ne zaman bitiyor? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak?' yer alıyor. İki aydan uzun süredir giriş yapmanın yasak olduğu park ve piknik alanı gibi mekânların açılacağı tarih vatandaşlar tarafından da merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

PİKNİK YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? MESİRE YERLERİ VE PİKNİK ALANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

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Piknik yasağı ne zaman bitiyor? Mesire yerleri ve piknik alanları ne zaman açılacak? İşte detaylar…
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