‘Rastgele’ dehşet

Kocaeli İzmit'te, konuşmak için gittiği sevgilisinin evinde silahla etrafa rastgele ateş açan Vural V. (25), sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini tabancayla yaraladı. Ablası ile birlikte yaşayan sevgilisinin yanına konuşmak için giden Vural V. tabancayla eve doğru rastgele ateş etti. Pencereden içeri giren mermi, evde bulunan 10 yaşındaki Mehmet Ö.'nün boynuna isabet etti. Vural V., yaralanan çocuğu taksi ile bölgedeki özel hastaneye götürdükten sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Vural V., İzmit'teki bir evde gözaltına alındı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.