Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seyahat yasağı SON DAKİKA - Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan şehirler arası seyahat yasağı açıklaması!

- Şehirler arası ? 'ndan açıklaması!

Uzunca bir süredir corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlamalar ve yasakların getirilmesinin ardından 1 Haziran günü normalleşme süreci ile birlikte pek çok yasağın kalktığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde , Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yönetmiyle düzenlenen Kabine Toplantı'sının ardından konuya yönelik açıklamalarında bulundu. Bu açıklamaların içerisinde seyahat yasağına ilişkin bilgiler de yer almaktadır. Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan şehirler arası kalktı mı? İşte 'ndan şehirler arası seyahat yasağına ilişkin son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 2.6.2020 14:16 ABONE OL
Seyahat yasağı SON DAKİKA - Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan şehirler arası seyahat yasağı açıklaması!

11 Mart tarihinde ülkemizde ilk kez görülmeye başlayan corona virüsü salgını nedeniyle uzunca bir süredir evlerinde izole olan vatandaşlar yasakların ve kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını merak ediyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından seyahat yasağına ilişkin açıklamalarında bulundu. 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesiyle pek çok yasak ve kısıtlamanın da kalktığı açıklanmıştı. Buna göre; Şehirler arası kalktı mı? İşte şehirler arası seyahat yasağına ilişkin son dakika detaylar...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada seyahat yasağı ile ilgili bilgi verdi.

"Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz." dedi.

İşte seyahat yasağına ilişkin son dakika açıklamalarının detayları...

ARKADAŞINA GÖNDER
Seyahat yasağı SON DAKİKA - Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı'ndan şehirler arası seyahat yasağı açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA