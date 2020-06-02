Son dakika: Faslı kadını darp eden taksicinin TUDES belgesi iptal edildi

Geçtiğimiz şubat ayında, doğum yapan ablasını ziyaret etmek için Kocaeli'nden İstanbul'a gelen Fas uyruklu kadın yolcuyu darbeden şoförün görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Beyoğlu'ndan Kasımpaşa istikametine gitmek için aracına binen yolcuyu 22 TL'lik ücreti alabilmek için darbettiği belirtilen şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasına saniye saniye yansımıştı.

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada! 22 lira için saldırdı! | Video

ŞOFÖRÜN ARACI KULLANIM BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Yaşanılan olayın görüntülerini inceleyen İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), şoförün "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi"ni süresiz iptal etti.

TAKSİNİN İZİN BELGESİ ASKIYA ALINDI

Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.