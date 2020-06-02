Son dakika haberler... 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 0-18 yaş arası sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Kabine Toplantısı geçtiğimiz hafta Perşembe günü gerçekleşmiş ve son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanmıştı. 1 Haziran itibarıyla atılan normalleşme adımlarından bir tanesi de 20 yaşın altına uygulanan kısıtlamanın 0-18 yaş aralığına alınması oldu. Bu kapsamda vatandaşlar 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? Sorularını internet aracılığı ile yoğun olarak araştırırken konuya dair yanıt İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgede duyuruldu. Genelgeye göre; Daha önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı ancak kısıtlamaya tabi olan vatandaşlar ise belirtilen gün ve saatlerde dışarı çıkabilecek. Buna göre; 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 18 yaş altı ne zaman dışarı çıkabilecek, yasak kalkacak mı? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalarının detayları…

18 YAŞ ALTI NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLECEK? 0-18 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

28 Mayıs Perşembe günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ile salgının ilk günlerinde alınan birçok kararda değişiklikler yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; aylardır evlerinde kalarak kısıtlamaya tabi tutulan gençlere yönelik karar da kamuoyuna açıklandı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bildirdi. Buna göre; 0-18 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ve hangi gün? 18 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek, seyahat edebilecek mi?

İşte detaylar…