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Son dakika: 'da korku dolu anlar! 'nde kamyonda yangın...

çıkışı Topkapı yönünde bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Şoförü yangını fark edince kamyonu sağ şeride çekti. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi.

AJANSLAR Yaşam
Giriş Tarihi: 2.6.2020 11:53 Son Güncelleme: 2.6.2020 12:04 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar! Haliç Köprüsü'nde kamyonda yangın...

Haliç Köprüsü'nde patlayan lastiği alev alan hafriyat kamyonundaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Alınan bilgiye göre, Muzaffer Y. yönetimindeki 34 ZG 0381 plakalı hafriyat kamyonunun arka lastiği, Haliç Köprüsü Topkapı yönünde seyir halindeyken patladı. Bu şekilde bir süre yola devam eden aracın patlayan lastiği alev aldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta maddi hasar oluştu. Olay nedeniyle Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi.

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Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar! Haliç Köprüsü'nde kamyonda yangın...
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