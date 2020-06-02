SON DAKİKA - Müge Anlı'da evlenme vaadi ile kandırılan Hatice Akalın büyük şok yaşadı! Aşk tuzağında skandal!

Hollanda'da yaşayan Hatice Akalın, Ömer Bey'in kendisini dolandırdığını ve kendisine yalan söylediğini iddia etti. Evli olmadığını ancak sonrasında evli olduğunu öğrendiği Ömer Bey'in, maddi manevi kendisini dolandırdığını iddia ederken skandal açıklamalarda bulundu. Vekaleti kendisine verdiği için 900 bin TL dolandırılan kadın, aynı zamanda parasını geri alabilmek için yalandan hamile olduğunu söylediğini de itiraf etti. Ömer Bey canlı yayına bağlanıp iddialar hakkında konuşurken Hatice Akalın'dan da skandal itiraflar geldi. İşte Müge Anlı programında evlenme vaadiyle kandırılan Hatice Akalın olayından son dakika gelişmeleri!

EVLENME VAADİYLE KANDIRILAN AŞK TUZAĞINDA BÜYÜK SKANDAL!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hatice Akalın, müteahhit Ömer Bey'in kendisini hem maddi hem manevi olarak dolandırdığı iddialarında bulundu. Canlı yayından skandal açıklamalar ve itiraflarda bulunan Hatice Hanım'ın ardından Ömer Bey de canlı yayına katıldı ve çeşitli iddialar ortaya attı.

İşte Müge Anlı'daki skandal aşk tuzağından son dakika detaylar...