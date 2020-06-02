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- 'da evlenme vaadi ile kandırılan büyük şok yaşadı! Aşk tuzağında skandal!

'nın bugünkü canlı yayınında yaşanan skandal aşk tuzağı gündeme oturdu. Evlenme vaadi ile vekalet verdiği kişi tarafından 900 bin TL'si dolandırılan kadın ibretlik aşk hikayesini ekranlarda anlattı. isimli kadın Ömer isimli biri tarafından dolandırıldığını iddia etti. Hollanda'da yaşayan Hatice Akalın, ev almak için 'e geliyor ve orada müteahhit olan ile tanışıyor. Aralarında duygusal bir ilişki başlıyor ancak Hatice Hanım Hollanda'ya dönerken Ömer Bey Türkiye'de kalıyor. WhatsApp üzerinden ilişkilerini sürdüren çift arasında bir süre sonra gerginlik yaşanıyor ve olaylar da burada başlıyor. Ailesinden kalan 28 tapu olduğunu söyleyen Hatice Akalın, aynı zamanda kendi emekleri ile aldığı 2 ev için Ömer Bey'in kendisini dolandırdığını iddia etti. İşte Müge Anlı'daki skandal olaydan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 2.6.2020 12:49 Son Güncelleme: 2.6.2020 12:50 ABONE OL
SON DAKİKA - Müge Anlı'da evlenme vaadi ile kandırılan Hatice Akalın büyük şok yaşadı! Aşk tuzağında skandal!

Hollanda'da yaşayan , 'in kendisini dolandırdığını ve kendisine yalan söylediğini iddia etti. Evli olmadığını ancak sonrasında evli olduğunu öğrendiği Ömer Bey'in, maddi manevi kendisini dolandırdığını iddia ederken skandal açıklamalarda bulundu. Vekaleti kendisine verdiği için 900 bin TL dolandırılan kadın, aynı zamanda parasını geri alabilmek için yalandan hamile olduğunu söylediğini de itiraf etti. Ömer Bey canlı yayına bağlanıp iddialar hakkında konuşurken Hatice Akalın'dan da skandal itiraflar geldi. İşte programında evlenme vaadiyle kandırılan Hatice Akalın olayından gelişmeleri!

EVLENME VAADİYLE KANDIRILAN AŞK TUZAĞINDA BÜYÜK SKANDAL!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hatice Akalın, müteahhit Ömer Bey'in kendisini hem maddi hem manevi olarak dolandırdığı iddialarında bulundu. Canlı yayından skandal açıklamalar ve itiraflarda bulunan Hatice Hanım'ın ardından Ömer Bey de canlı yayına katıldı ve çeşitli iddialar ortaya attı.

İşte Müge Anlı'daki skandal aşk tuzağından son dakika detaylar...

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SON DAKİKA - Müge Anlı'da evlenme vaadi ile kandırılan Hatice Akalın büyük şok yaşadı! Aşk tuzağında skandal!
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