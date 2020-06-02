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Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip bıçakladı

'da, Mesut Ç., çıkan tartışmada otomobiline binerek kaçmak isteyen eşi Şefika Ç.'yi bıçakla yaraladı. Mesut Ç. gözaltına, eşi ise tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.6.2020 11:23 ABONE OL
Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip bıçakladı

Olay, dün gece Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Markette çalışan Şefika Ç. ile eşi Mesut Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Şefika Ç., evden çıkıp otoparkta bulunan 67 NZ 625 plakalı otomobiline bindi. Mesut Ç. de peşinden gidip, bıçakla otomobilin lastiklerini kesti. Ardından Mesut Ç., Şefika Ç.'yi zorla araçtan indirip, bıçakladı.

SALDIRGAN KOCA GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şefika Ç., ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Mesut Ç. ise olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

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Tartıştığı eşini kaçmaya çalıştığı araçtan indirip bıçakladı
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