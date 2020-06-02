TOKİ Malatya, Gaziantep Nizip, Adıyaman merkez ve Kahta kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ kura çekilişi 2020 sonuçları canlı yayın ekranı ve isim listesi!

TOKİ kura çekilişleri Türkiye genelinde hızla devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Malatya, Gaziantep Nizip, Adıyaman merkez ve Kahta konutları, 2020 TOKİ kura çekilişi ile sahiplerini bulacak. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş, 2 Haziran 2020 TOKİ Malatya, Gaziantep Nizip, Adıyaman merkez ve Kahta kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Twitter ve Facebook üzerinden canlı yayınlanan Malatya, Gaziantep Nizip, Adıyaman merkez ve Kahta TOKİ kura çekilişi sonuçları büyük ilgi odağı oldu. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek TOKİ Malatya, Gaziantep Nizip, Adıyaman merkez ve Kahta projeleri içerisinde toplam bin 622 konut bulunuyor. Peki; TOKİ kura sonuçları isim listesi ile ev çıkan isimler kimler oldu?

TOKİ MALATYA, GAZİANTEP NİZİP, ADIYAMAN MERKEZ VE KAHTA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE CANLI YAYIN!

Malatya, Gaziantep Nizip, Adıyaman merkez ve Kahta TOKİ kura sonuçları başvuruda bulunan binlerce vatandaşın heyecanla araştırdığı konular arasındaki yerini aldı. Binlerce konut; uygun fiyata ve taksit imkanıyla sahiplerini bulurken öte yandan koronavirüs nedeniyle kuralar seyircisiz noter huzurunda yapılıyor. Binlerce vatandaş heyecanla açıklanacak sonuçları beklerken öte yandan çekiliş canlı yayın halinde Twitter, Facebook, YouTube ve Instagram hesapları üzerinden vatandaşlar ile naklen yayınlanıyor.

İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…