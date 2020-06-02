Umut’tan acı haber

ABD'de Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldı. Geçen perşembe günü yüzmek için San Jaoquin Nehri'ne giren Umut'un öldüğü belirlendi. Olay sırasında yanlarında bulunan 4 arkadaşından biri yerel saatle 10.00 sıralarında güvenlik güçlerinin nehirde bir bedene ulaştıklarını ve yerel saatle 13.00 gibi teşhis için bedenin karaya getirildiğini belirtti. Umut'un kimliğinin arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi. Talihsiz genç, 3 gündür aranıyordu. Çorum'un Kargı ilçesinde yaşayan ve oğullarının ölüm haberiyle yıkılan Felik Ailesi, çocuklarının cenazesinin bir an evvel Türkiye'ye gönderilesi için yetkililerden yardım istedi.