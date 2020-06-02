Valorant oyunu ne zaman çıkacak? Valorant Türkiye çıkış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar

Riot Games'in 2 aydır kapalı beta da olan oyunu Valorant, bugün itibariyle çıkışını gerçekleştirdi. Türkiye saati ile 08.00'da erişime açılan oyun kapalı beta sürecinde oyuncular arasında çokça konuşulmuştu. Oyunun kapalı beta sürümü ise 28 Mayıs'ta sona ermişti. Peki, Valorant'a nasıl girilir? İşte detaylar…

Riot Games'in VALORANT ekibinin Baş Yapımcısı Anna Donlon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Amacımız VALORANT'ı en kısa sürede en fazla bölgeye ulaştırmaktı; dolayısıyla 2 Haziran'da bunu yapabileceğimiz için çok heyecanlıyız. Ekipçe küresel VALORANT topluluğuna onlarca yıl boyunca hizmet sunma taahhüdümüz için, bu önemli adımı dört gözle bekliyoruz. Bu, birlikte çıktığımız yolculuğun sadece başlangıcı" dedi.

VALORANT ekibinin daha önce açıkladığı üzere, oyunun resmi çıkışıyla birlikte yeni oyun içerikleri, yeni oyun modu, yeni ajan ve haritalar da oyun severlerle buluşacak. Riot Games ayrıca artan oyuncu taleplerini karşılayabilmek için yakın dönem yol haritasında yeni oyun sunucuları eklemeyi ve böylelikle VALORANT özelinde gecikmeleri azaltmayı da öncelikleri arasına aldı. Yeni VALORANT sunucuları, Atlanta, Dallas, Londra, Madrid ve Varşova'da yer alacak. Riot Games bir süre önce küresel COVID-19 salgınının yol açtığı beklenmedik gelişmelere rağmen VALORANT Kapalı Betası'nı dünyanın dört bir yanına başarılı şekilde ulaştırarak küresel oyuncu topluluğuna verdiği sözleri yerine getirme konusundaki kararlılığını göstermişti.