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Yeni doğmuş bebeği atıkların arasına bıraktılar!

Akıllara durgunluk veren olay 'da yaşandı. Bir vatandaş, geri dönüşüm noktasında atıkların arasında yeni doğmuş bebek görünce durumu 155'e bildirdi. Polis ekipleriyle beraber olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği devlet hastanesine kaldırdı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde bebeğin annesi ve anneannesi tarafından buraya atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar sebest bırakıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.6.2020 12:28 ABONE OL
Yeni doğmuş bebeği atıkların arasına bıraktılar!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde geri dönüşüm noktasında yeni doğmuş bebek bulundu. Alınan bilgiye göre, İmaret Mahallesi'ndeki geri dönüşüm noktasında, atık kartonların arasında kundağıyla bırakılmış bebek olduğunu gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle bebeği bulunduğu yerden alan vatandaş, mahalledeki bakkala giderek sağlık ve polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, soğuk havadan etkinlendiği belirlenen bebeği ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

ANNE VE ANNEANNE GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların annesi İ.Y. (25) ile anneannesi A.T. olduğunu belirledi. Polis, İ.Y. ile A.T'yi kısa sürede yakalayarak, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y. ile A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Yeni doğmuş bebeği atıkların arasına bıraktılar!
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