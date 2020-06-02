Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak, uçuşlar açıldı mı? Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılır?

Korona virüsle mücadele kapsamında olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte yurt içi uçuşları açılmış gözler yurt dışı uçuşların başlayacağı tarihe çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte 1 Haziran'da uçuşların başlama tarihide netlik kazanmıştı. Uzun süredir yurt dışı seyahat planı yapan vatandaşlar konuya yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. En son gelen bilgiye göre THY'nin Haziran ayında Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği bildirildi. Buna göre; yurt dışı uçuşları başladı mı, ne zaman başlayacak? Normalleşme adımlarıyla Yurt dışı uçuşlar ne zaman açılır?

YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sosyal hayatımızda normalleşme adımlarının tek tek başlamasıyla birlikte yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere en son 1 Haziran normalleşme takviminde yurt içi uçuşlarının başlangıç tarihi belli olmuş, yurt dışı uçuşlarına dair bilgi gelmemişti. Son olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?