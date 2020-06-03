Türkiye'de corona virüs ile mücadele kapsamında pek çok işletme geçici süreliğine kapatılmıştı. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci kapsamında pek çok işletme tekrardan faaliyet göstermeye başladı. Bu süreçte restoran ve kafe gibi işletmeler de tekrardan açıldılar. Peki, Peki, 1 Haziran'dan itibaren hangi kısıtlamalar kalktı? 1 Haziran'da kalkan yasaklar neler? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN HANGİ KISITLAMALAR KALKTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme takvimi ile 1 Haziran'da kalkan yasaklar belli oldu. 1 Haziran'da açılacak olan yerler arasında kafeler ve restoranlar da bulunuyor

NORMALLEŞME TAKVİMİ YAYINLANDI! 1 HAZİRAN'DA NERELER AÇILIYOR?

Normalleşme takvimine göre 1 Haziran'da açılacak olan yerler büyük merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4 aşamalı normalleşme planı;

İşte detaylar;