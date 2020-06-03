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Haberler Yaşam Haberleri 18 yaş altı sokağa çıkma izni hakkında son dakika gelişmesi! Çocuklar ve 18 yaşından küçükler saat kaçta dışarı çıkabilecek? Akşama kadar…

18 yaş altı sokağa çıkma izni hakkında gelişmesi! Çocuklar ve 18 yaşından küçükler saat kaçta dışarı çıkabilecek? Akşama kadar…

18 yaş altı kişiler ve çocuklar için dışarı çıkma günü geldi çattı! Türkiye genelinde sona erdirildi fakat 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kişiler için yasak devam ediyor. 18 yaş altı kişiler için Çarşamba ve Cuma günleri sokağa çıkmak için elverişli günler olarak deklere edildi. bilgisine göre; çocuklar aileleriyle birlikte şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatillere gidip otellerde kalabilecek. Bugünün en çok merak edilen konular arasında yer alan 18 yaş altı sokağa çıkma izni saat kaçta? sorusunun cevabı hakkında yeni detaylar özel olarak hazırladığımız haberimizde...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 07:06 ABONE OL
18 yaş altı sokağa çıkma izni hakkında son dakika gelişmesi! Çocuklar ve 18 yaşından küçükler saat kaçta dışarı çıkabilecek? Akşama kadar…

Ülkemizde hayata olumsuz etkileri olan corona virüs, alınan tedbirler sayesinde etki kaybetti. Bakanlar Kurulu tarafından normalleşme planları da adım adım hayata geçiriliyor. Bu noktada Türkiye genelinde şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma yasakları kaldırıldı. 18 yaş altı vatandaşlar bugün hava almak için 5 saat dışarı çıkabilecek. Peki 18 yaş altı izni saat kaçta? Sosyal medyada yer alan 18 yaş altı kişiler için de sokağa çıkma yasağının kaldırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tatile gidecek aileler için bir gelişmesi daha yaşandı; işte ayrıntıların tamamı…

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILAN KABİNEDEN SONRA 18 İLE 20 YAŞ ARASINDAKİ KİŞİLER HAKKINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI İPTAL EDİLMİŞTİ.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

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18 yaş altı sokağa çıkma izni hakkında son dakika gelişmesi! Çocuklar ve 18 yaşından küçükler saat kaçta dışarı çıkabilecek? Akşama kadar…
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