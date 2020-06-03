5 Haziran 2020 ay tutulması saat kaçta, nasıl izlenir? 5 Haziran ay tutulması etkileri nelerdir, nerelerde görülür?

Tutulmalar astrolojide bir dönemin kapanması ve yeni bir dönemin başlangıcını ifade ederler. Gökyüzünün hareketleri her zaman ilgi odağı olmuş ve burçlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Dolunaylardan daha güçlü etkiye sahip olan tutulmalarda Ay, kendi yörüngesinde dolanırken bazı zamanlarda Dünya'nın gölgesine girer ve tutulma oluşur. Önümüzdeki 5 Haziran 2020 tarihinde bir tutulma gerçekleşecek. Tutulmanın burçlar üzerindeki etkileri merak edilirken aynı zamanda konuya yönelik diğer ayrıntılar da vatandaşlar ve astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre; 5 Haziran ay tutulması etkileri nelerdir, nerelerde görülür? 5 Haziran ay tutulması saat kaçta, nasıl izlenir?

5 HAZİRAN AY TUTULMASI SAAT KAÇTA, NASIL İZLENİR? 5 HAZİRAN AY TUTULMASI ETKİLERİ!

5 Haziran Cuma akşamı saat 21:26'da Yay Burcunun 15 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek. Ay Tutulmaları, Turbo Dolunay'ın çok daha güçlüsüdür yani bitiş enerjisini yenisinin başlama enerjisini gösterir. Tutulmaların etkisi, artı eksi beş gün gibi kendisini göstermeye başlar.

İşte 5 Haziran Ay Tutulması'na ilişkin diğer detaylar..