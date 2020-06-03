A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı! Bu hafta 4 Haziran 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin indirimli ürünler kurumun resmi sitesinde yer alırken teknoloji ve züccaciye ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar yer aldı. Kataloğun ilk sayfasında Toshiba Ultra HD LED TV, SEG Buzdolabı, Piranha bluetooth kulaklık, oto araç gereç ürünleri dikkat çekiyor. Her yaştan bütçeye hitap eden indirimli ürünler listesinde kaçırılmayacak fırsatlardan yararlanmak için sizlerde en yakın mağazadan alışveriş yapabilirsiniz. Henüz kataloğu incelememiş olan vatandaşlar ise 4 Haziran indirimli ürünler listesini araştırmaya başladı. Aynı zamanda ev ve mutfak eşyalarına yönelik çeşitlilik devam ederken büyük indirim sürüyor. Buna göre; A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ SATIŞA ÇIKTI! 4 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Yeni haftanın A101 indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Bu hafta ev tekstili, teknoloji, züccaciye ve hijyen ürünlerinde fırsat günleri yaşanacak. Buna göre; 4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var? İşte, 4 Haziran 2020 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi