Ahmed Arif kimdir? Ünlü şair Ahmed Arif kaç yaşında, nereli, eserleri neler? İşte detaylar...

Ünlü şair Ahmed Arif ölümünün 29. yılında anılıyor. Türk edebiyatına pek çok şiir kazandıran ünlü şaire ilişkin detayları merak edenler arama motorlarına yönelerek Ahmed Arif kimdir, kaç yaşında, nereli, eserleri neler? Sorularıyla yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Ahmed Arif kimdir, kaç yaşında, nereli, eserleri neler merak edenler içeriğimizden tüm detayları öğrenebilirler. İşte Ahmed Arif kimdir sorusunun yanıtları ve diğer tüm bilgiler…

AHMED ARİF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ESERLERİ NELER?

Ahmed Arif, 23 Nisan 1927 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Bebekken annesi Sâre'yi kaybetti, bu yüzden hayatı babasının yeni eşleriyle devam edecekti. Sekiz Kardeşin en küçüğü olan Ahmed Arif Diyarbakır'dan babasının memur olması sebebiyle Diyarbakır'dan sonra Siverek'le tanışmıştır.



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