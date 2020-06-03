Aloparça çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın direktifleri ile son dönemde artan telefonla ve internet üzerinden dolandırıcılıklara karşı siber takip başlatıldı. Yapılan 3 aylık teknik takip neticesinde 120 kişiyi dolandırdığı tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon yapıldı. İnternetten güvenilir siteler kuran zanlıların sanal AVM'de motor, şanzıman, debriyaj, vites kutusu, diferansiyel, aks, kapı, kaput aynı, tampon, çamurluk gibi yedek parçaları sattıkları belirlendi. Şahısların geçmişte sanayide oto tamirciliği yaptıkları ve yedek parça satışı ile uğraştıkları tespit edildi. Zanlıların buradan ilham alarak internetten bu parçaları satmaya başladıktan sonra pahalı, önemli ve bulunamayan parçaları internet sitesinde satarak insanları dolandırdıkları, bu yedek parçaları göndermeyip paralarını aldıkları belirlendi.Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir zanlı, Ankara girişinde otobüste yakalandı. Ankara, Antalya ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin kargo ile yedek parça gönderme vaadi ile mağdurları yaklaşık 205 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.Polis, internetten bir ürün satın alınırken dikkat edilmesi, nitelikli bir internet sitesi dahi olsa ürünü teslim almadan paranın gönderilmemesi uyarısında bulundu.