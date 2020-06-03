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Annesini merdivenden itti

Genç kızın annesine yaptıkları hayrete düşürdü. Bugün 18 yaş ve altı sokağa çıktı. Sokağa çıkma iznini fırsat bilerek alışverişe çıkan genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu. İstediği alınmayan , önce annesini darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı itti. Genç kızın sözleri ise çileden çıkarttı. Merdivenlerin başında duran kız "Onay mı veriyorsun da konuşuyorsun orada" diyerek bağırdı. Mağazada bulunan diğer müşteriler genç kıza "Bağırma, ne bağırıyorsun" diye tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 22:57 ABONE OL
Annesini merdivenden itti

Sosyal medyada paylaşılan bir video Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" hastagi ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Söz konusu videoda genç bir kızın istediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp ettiği ve ardından da ayakkabı mağazasının merdivenlerinden ittiği belirtiliyor.

SÖZLERİ ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Annesini merdivenlerden iten kızın sözleri mağazadaki kişileri çileden çıkarttı. Merdivenlerin başında duran kız "Onay mı veriyorsun da konuşuyorsun orada" diyerek bağırdı. Mağazada bulunan diğer müşteriler genç kıza "Bağırma, ne bağırıyorsun" diye tepki gösterdi.

Müşterilerin isyanını duymazlıktan gelen genç kız annesine "Çıkacaksan 'çık' diyorum. Anlamıyorsun laftan. Sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırmaya devam etti.

Genç kızın düşürdüğü annesini ayağa kaldıran bir müşteri "Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?" diyerek kızı eleştirdi.

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Annesini merdivenden itti
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