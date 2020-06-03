Antalya'da 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ile 4 bin 140 şişe sahte alkol ele geçirildi

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Döşemealtı ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda yapılan aramada 16 bin 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Muratpaşa ilçesinde de Kovid-19 salgınını fırsata çevirmek isteyen sahte alkol kaçakçılarının ünlü bir markaya ait temizlik amaçlı kullanılan dezenfektan malzemesinin satışı için yetki aldıktan sonra dezenfektan şişelerine sahte alkol koyarak piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine şüphelilere ait araçlar ve depolarda arama yapıldı.

Aramada ele geçirilen 4 bin 140 şişe sahte alkole el konuldu.

Ayrıca, Serik ilçesinde ise 648 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.