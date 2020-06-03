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Av tüfeğini denerken, etrafa ateş açtı... İki bekçiyle bir mahalleliyi vurdu!

Genç adam 300 liraya satın aldığı av tüfeğini denemek için ateş ederken, mahalleden geçen bir vatandaşla iki bekçiyi vurdu. Genç adam, bilinçli şekilde üç kişiyi yaraladığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 3.6.2020 19:05 ABONE OL
Av tüfeğini denerken, etrafa ateş açtı... İki bekçiyle bir mahalleliyi vurdu!

İstanbul Fatih'te ikamet eden 31 yaşındaki Zekeriya M., geçtiğimiz günlerde bir av tüfeği aldı. Eşi ve çocuklarıyla ikamet eden genç adam, bayramın ilk gününde gecenin geç saatine kadar balkonda oturdu. Aklına satın aldığı av tüfeği gelen genç adam, mermi doldurduğu tüfekle ateş etmek istedi. Bu sırada tutukluluk yapan tüfekteki bütün mermiler patladı. O sırada, mahalleden geçmekte biri vatandaş, iki bekçi yaralandı. Mağdurlar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'TÜFEĞİ VE FİŞEKLERİ 300 LİRAYA ALDIM'

Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Zekeriya M., bir kargo firmasında çalıştığını belirtip yaşanan olayda kusuru olmadığını kaydetti. Av tüfeği ve fişekleri 300 liraya satın aldığını beyan ederek kasıtlı olmadığını ifade etti.

TUTUKLANDI

Savcılık, birden fazla kişiyi taksirle silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmasına talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hâkimlik, genç adamın taksirle işlediği suçun alt sınırının tutuklamayı gerektirir suç olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma sürüyor.

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Av tüfeğini denerken, etrafa ateş açtı... İki bekçiyle bir mahalleliyi vurdu!
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