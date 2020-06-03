Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek olan , hangi gün?

'ın önderliğinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ne zaman sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Ülkemizin corona virüsü mücadelesinde atılacak adımlarla ilgili önemli kararların verildiği toplantısı kararları merakla bekleniyor. Uzunca bir süredir pandemi nedeniyle video konferans yöntemi ile yapılan toplantının da yaklaşık 3 ay sonra yüz yüze yapılması planlanıyor. 1 Haziran tarihi itibarıyla normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte; hafta sonu sokağa çıkma yasağı, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma izni, düğünler ne zaman yapılacak gibi pek çok konunun yanıtının da verilmesi beklenmektedir. Buna göre; Bakanlar Kurulu , saat kaçta yapılacak? 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman?

Giriş Tarihi: 3.6.2020 20:52 Son Güncelleme: 3.6.2020 20:52 ABONE OL
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Son yapılan toplantısının ardından 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecine girileceği açıklanmıştı. Normalleşme takvimine göre; yasak ve kısıtlama getirilen pek çok işletme kontrollü ve kademeli olarak faaliyetlerine başladı. Ülkemizin corona virüsü salgını ile mücadelesi kapsamında atılacak adımlarla ilgili olarak önemli kararların verildiği toplantı tarihi ve saati için araştırmalar başladı. Bir süredir video konferans yöntemi ile yapılan toplantının yaklaşık 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek olan ? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve saati...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren , hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştirecek.

Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.

Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak.

İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı detayları...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA