Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?

Son yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 1 Haziran tarihinde normalleşme sürecine girileceği açıklanmıştı. Normalleşme takvimine göre; yasak ve kısıtlama getirilen pek çok işletme kontrollü ve kademeli olarak faaliyetlerine başladı. Ülkemizin corona virüsü salgını ile mücadelesi kapsamında atılacak adımlarla ilgili olarak önemli kararların verildiği toplantı tarihi ve saati için araştırmalar başladı. Bir süredir video konferans yöntemi ile yapılan toplantının yaklaşık 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 3 ay sonra yüz yüze gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve saati...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştirecek.

Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.

Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak.

İşte Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı detayları...