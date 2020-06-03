Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık? Açılış ve kapanış saatleri!

Ülkemizde salgın nedeniyle birçok kurumun çalışma saatlerinde değişimler olurken vatandaşlar gün içerisinde "Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu araştırılıyor. Türkiye Bankalar Birliği bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararının ardından bazı bankalar da çalışma saatleri üzerinde değişikliğe gittiğini açıklamıştı. Bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar ise 2020 güncel banka çalışma saatleri araştırmasını sürdürüyor. Ülkemizde corona virüsü önlemleri tüm hızıyla devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizin devamından konuya dair tüm detaylara erişebilirsiniz… Buna göre, bankalar kaçta açılıyor, kapanıyor, kaça kadar açık? Haberimizin içerisinden Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? 2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlardan bir tanesi de bazı banka çalışma saatleri üzerinde yapılan değişiklikler oldu. Bu kapsamda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı.

Haberimizin devamından tüm bankaların güncel çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz…