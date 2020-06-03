Benzin istasyonunun restoran bölümünde patlama oldu

Alınan bilgiye göre, Keş Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonuna ait restoranda, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Patlama sırasında restoran çevresindeki sahilde bulunan 5 yaşındaki D.Ç. yaralandı.

Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan D.Ç, ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Hasar gören işletmenin çevresine güvenlik şeridi çeken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın tüp patlaması olduğunun değerlendirildiğini, detaylı çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Restoranın yakınında sahilde gezen bir çocuğun hafif yaralandığını kaydeden Güney, "Hayati tehlikesi yok. İlk müdahale Ünye'de yapıldı, yanık tedavisi için Samsun'a sevk edildi." dedi.

Benzin istasyonu çalışanı Mehmet Baş ise mutfakta çalıştığı sırada bir gürültü olduğunu belirterek, "Dışarı kendimizi attığımızda bağrışmalar vardı. Burası olduğu gibi ateşle beraber patladı. Korktuk, insanlar sağa sola dağıldı." dedi.

Olay sırasında benzin istasyonuna güvenlik kamerası kurulumu yapan Emrullah Çakır da şunları kaydetti:

"Malzeme almak için aracıma inmiştim. Döndüğümde aracımı park ettim. Aracımı park ettiğim esnada kaportaya bir araba çarpmış gibi ses duydum. Kafamı kaldırdığımda yukarı doğru alev çıkıyordu. O esnada etrafa baktığımda insanlar kaçışınca ben de farkına vardım. Arabadan inip uzaklaştım. Daha sonra müdahale edildi, söndürüldü. Fazla bir alev etkisi olmadı."