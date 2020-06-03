CANLI | Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura çekilişi canlı yayını: TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... 3 Haziran

245 adet 2+1 daire ve 105 adet 3+1 daire sahiplerini buluyor. TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları isim listesi için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. 3 Haziran 2020 tarihli TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu çekilişi canlı yayınını izlemek isteyen vatandaşlar, canlı izleme linkini araştırıyorlar. Özellikle, Dulkadiroğlu çekilişi olarak iki aşamadan oluşan TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura sonuçları isim listesi açıklandı mı sorusu binlerce başvuru sahibi için merak konusu oldu. Türkiye'de de etkili olan corona virüsü önlemleri kapsamında ara verilen 100 Bin Sosyal Konut Projesi kuraları artık yalnızca dijital ortamda devam ediyor. Kura çekimleri vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayın kurumun resmi sosyal hesapları üzerinden yayınlanıyor.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

İşte, 3 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen ve KOVİD-19 nedeniyle online yapılan 3+1, 2+1 TOKİ Kahramanmaraş Dulkadiroğlu kura çekiliş sonuçları...