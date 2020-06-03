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bayilerde!

Giriş Tarihi: 3.6.2020 ABONE OL
China Today Türkiye bayilerde!
TURKUVAZ Medya Grubu tarafından yayımlanan China Today Türkiye dergisinin yeni sayısı bayilerde yerini aldı. Koronavirüs sonrası ekonomide ve sosyal yaşamda yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği yeni sayıda, üretim ve fabrikaların yeni döneme hızlı adaptasyonu anlatılıyor. 1952'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan ve günümüzde 100'den fazla ülkede yayınlanan China Today'in Türkiye edisyonunu, ekonomi dergiciliği konusunda yılların deneyim ve bilgi birikimine sahip bir ekip hazırlıyor. İş adamları, yöneticiler ve yatırımcılar için tam bir referans kaynağı olan China Today Türkiye girişimcilerin hangi bilgilere ihtiyacı olduğunu net olarak biliyor. SABAH
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China Today Türkiye bayilerde!
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