Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 3 Haziran 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu isimlerinde 2 aktif fay hattının uzanış doğrultusu üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman değişik şiddetlerde depremler meydana geliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı yurtta ve dünyada meydana gelen depremlere ilişkin bilgi sahibi olmak amacıyla deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şekline sorularla araştırmalarına devam ediyor. deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? öğrenmek isteyenler bu başlık altında yer alan bağlantılarla tüm merak edilenlere ulaşabilirler. İşte 3 Haziran 2020 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA)