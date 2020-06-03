Diş hastaneleri açıldı mı, hangi tarihte açılacak? Normalleşme adımları kapsamında diş hastaneleri ne zaman açılacak?

Ülkemizde normalleşme takvimiyle birlikte birçok kurum ve kuruluş açılma kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran tarihinde açılan kurumlar tek tek açıklanmıştı. Mart ayından itibaren kapalı olan dişçilerin ne zaman açılacağı ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Uzun süredir dişçiye gitmek isteyen vatandaşlar kanal tedavi, diş protezi ve dolgu gibi işlemlerini gerçekleştirmek için diş hastanesinin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri araştırmayı sürdürüyor. Buna göre; Diş hastaneleri açıldı mı? Normalleşme adımları kapsamında diş hastaneleri ne zaman açılacak, hangi tarihte?

DİŞ HASTANELERİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Normalleşme takvimi kapsamında açılan kurumlar belli olunca vatandaşlar diş hastanelerinin açılma tarihini araştırmaya başladı. Yayınlanan normalleşme takviminde henüz diş hastanelerinin açılma tarihine ilişkin bilgi yer almadı. Peki diş hastaneleri ne zaman açılacak?