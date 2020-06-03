Engelli araç alımı için gerekli evraklar nelerdir? ÖTV indirimli araç satın alırken gereken belgeler

Ülkemizde engelli vatandaşların hayatlarına kolaylık kazandırmak amacıyla ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi ödemeden araçları satın alma ve satmalarına olanak sunuluyor. Bu kişileri toplumsal hayata kazandırabilmek amacıyla uygulanan düzenlemeye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararla yüzde 40-90 oranında engeli bulunan ve bu rapora sahip olan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV indiriminden yararlanabiliyor. Bu kanuni düzenlemeler ise çok sayıda vatandaşın gün içerisinde detaylarını merak ederek araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Buna göre; Engelli araç alımı için gerekli evraklar nelerdir? İşte ÖTV indirimli araç satın alırken gereken belgeler!

ENGELLİ ARAÇ ALIMI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Ülkemizde engelli bireylerin topluma kazandırılması ve sosyal hayatlarına devam edebilmelerini sağlamak amacıyla birçok alanda önemli yasal haklar tanınıyor. Bunlardan bir tanesi ise engelli araç alımı ve satımı yaparken yararlanabilecekleri ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi indirimi oluyor. Bu indirim kişilerin sağlık kurullarından temin ettikleri engelli raporlarında yer alan orana göre kararlaştırılıyor.

ÖTV indirimli engelli araç alımı yapabilmek için en önemli koşul ise bu aracın sıfır model olmak zorunda olması ve 1600 cc'nin altında motor gücüne sahip olması gerekmektedir. Dolaylı olarak 1600 cc ve üzeri tüm araçlar ile ikinci el araçların alımlarında ÖTV vergisi indirimden faydalanılamamaktadır!

Engelli Araç indiriminden faydalanmak isteyen ve ÖTV ödemelerinden muaf tutulan kişilerin belirlenen şartlara uygun olması büyük önem taşıyor. Kanun kapsamında yer alan maddelere göre; kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

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Aynı zamanda en önemli şart ise engelli vatandaşın bir sağlık kurulundan kendi engel durumunun tespit edildiğine ve engellilik düzeyinin yer aldığı bir rapora sahip olması gerekiyor.

Bu kapsamda vatandaşlar gerekli şartlara uygunsa bazı evraklarla beraber ÖTV indirimli araç satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor. Buna göre; ÖTV indirimli araç satın alırken gereken belgeler nelerdir? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. İşte gerekli görülen o evraklar…

ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ ALIRKEN GEREKEN BELGELER

Engelli kişinin gerek ailesi yardımı ile gerekse kendi imkanlarıyla sağlık kurumuna başvurarak aldığı engelli raporu Sağlık kurumundan aldığı engelli raporunda tespit edilerek belirtilen engel derecesi belgesi Engelli vatandaş aracı kendi kullanacak durumda ise H sınıfı ehliyete sahip olması Tüm bu evraklar haricinde ise ek olarak vergi dairesi tarafından temin edilmiş olan ÖTV ödeme belgesi

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