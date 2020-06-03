Ev arkadaşını döverek öldürdü

MALTEPE'DE Türkmenistan uyruklu bir kişi, vatandaşı olan ev arkadaşını darp ederek öldürdü. Olay dün Altayçeşme Mahallesi Orta Yol Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Sabah gürültü duyan komşular polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Türkmenistan uyruklu Dovletmyrat Ballarov'un yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri Ballarov'un darp sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan Türkmenistan uyruklu şüphelinin daha sonra polise teslim olduğu öğrenildi.