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"Görevli polis memuruna iddiası"nda 1 şüpheli gözaltında

'nın Menteşe ilçesinde, kural ihlali yapan bir otomobil durdurularak ceza yazılmak istendi. Sürücü, ehliyet ve ruhsatı isteyen trafik polisine teklifinde bulundu. Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak E.G'den şikayetçi olundu. Şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 20:25 ABONE OL

Muğla Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli 2 polis memuru, Muğla-Antalya kara yolu Gülağzı mevkisinde uygulama sırasında kural ihlali yapan bir otomobili durdurdu.

Polis ekiplerinin sürücüsünden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmek amacıyla ruhsatı istemesi üzerine, şüpheli E.G'nin "aracın görmezden gelinmesini" isteyerek, içine para gizlediği ruhsatı polis memuruna uzattığı öne sürüldü.

Görevli personel tarafından şüphelinin para teklifi ve konuşmaları denetimlerde kullanılan yaka kamerası ile kayıt altına alınarak E.G'den şikayetçi olundu.

Şüpheli, düzenlenen tutanak ve yaka kamerası kayıtları ile adli tahkikatının yapılması amacıyla Menteşe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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"Görevli polis memuruna rüşvet iddiası"nda 1 şüpheli gözaltında
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