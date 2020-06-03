Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda çökme
Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Giriş Tarihi: 3.6.2020 15:53Son Güncelleme: 3.6.2020 15:58ABONE OL
Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.