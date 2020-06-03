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'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda çökme

'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 15:53 Son Güncelleme: 3.6.2020 15:58 ABONE OL
Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda çökme

Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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Güngören'de 5 katlı binanın çatı katının balkonunda çökme
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