Hortum kopunca asfalta çakıldı

35 yaşında Cafer Ç. Ve Uğur F., geçtiğimiz yıl Kasım ayında Fatih'te bulunan bir pasajın 5. katındaki bir iş yerini soymaya karar verdi. Plana göre, Cafer içeri girecek, Uğur da dışarıda bekleyip, gözcülük yapacaktı. Olay günü, iki genç soymayı planladıkları iş yerine gitti. Bunun için pasaja gizlice giren Cafer, gözüne kestirdiği iş yerine girip, etrafı dağıttı. Bu sırada pasaj içerisinde ayak sesleri duydu. Paniğe kapılan genç adam, camdan aşağıya inmek istedi. İş yerindeki hortumu beline bağlayarak kendisini aşağı doğru sarkıttığı sırada hortum koptu ve genç adam yere çakıldı. Uğur ise arkadaşını bırakarak olay yerinden kaçtı.

CANSIZ BEDENİ PASAJIN ÖNÜNDE BULUNDU

İş yeri sahibi Mehmet D. İse, sabah saatlerinde işe gittiğinde pasajın önünde Cafer Ç.'nin yerde yatan cansız bedenini gördü. Mehmet D., 155 polis imdat hattını arayarak ihbar etti. Bu sırada iş yerine giden Mehmet D., dükkanına hırsız girdiğini söyledi. İhbar sonrası, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Cafer Ç.'nin üzerinden çıkan cep telefonunun incelendi.

ÖLÜMÜ KENDİ KUSURU

Cep telefonu üzerinde yapılan incelemede, Cafer'in, Uğur Y. ile olay günü olay saatlerinde yazışmalar yaptığı, yazışma içeriğinde hırsızlık yapılacak yer ile ilgili yazışmaların tespit edildi. İnceleme raporunda, söz konusu yazışmalarda Cafer Ç.'nin pasaja birilerinin geldiğini bu nedenle çatıdan iple ineceğini yazdığının görüldüğü anlatılırken, gencin kendi iradesiyle hırsızlık yapmak için girdiği iş yerinden hortumla inmek istediği esnada düşerek öldüğü belirlendi. Cafer Ç.'nin ölümünde kimsenin kusurunun bulunmadığı gerekçesiyle dosya takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

ÖLEN ARKADAŞINA YARDIM ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Cafer Ç.'nin ölmesi nedeniyle üzerine atılı hırsızlık iş yeri dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından soruşturmaya devam edilemeyeceği fakat Cafer'le birlikte eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ederek hırsızlık yapan Uğur F'nin suça iştirak ettiği belirlendi. Uğur F. hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.