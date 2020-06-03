Adliyeler açık mı? İcralar, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi?

Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Soruları internet aracılığı ile en çok araştırılan konular arasında yer almaya devam ederken geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada; ilk olarak 30 Nisan tarihine ertelenen duruşma tarihlerinin daha da ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Bu açıklama sonrasında binlerce vatandaş Adliyeler ne zaman açılacak, mahkemeler ve davalar ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtını internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Haberimizde gelen son dakika açıklamasına ilişkin tüm detayları derledik. Peki; Mahkemeler, davalar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? Adliyeler ne zaman açılıyor? İşte detaylar…

İCRALAR, MAHKEMELER VE DAVALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İcralar, mahkeme ve daval işlemleri olan vatandaşlar güncel bilgileri araştırırken adliyelerin açılış tarihine ilişkin detaylara ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan; 30 Nisan tarihine kadar ertelenmiş olan davalarla ve duruşmalarla ilgili son dakika değişikliği yapıldığını açıklanmıştı.

İşte o tarih...