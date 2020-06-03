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İpsala'da 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü

'nin İpsala ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpek öldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 17:41 ABONE OL
İpsala'da 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpek öldü.

Olay, Köprü Mahallesi'ndeki 8 ve 9 No'lu sokaklarda meydana geldi. Sokakta çok sayıda kedi ve köpeğin telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Zabıta ekipleri, yaptıkları incelemede, sokaklara bırakılan zehirli etten yiyen 12 kedi ve 3 köpeğin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de zehirli eti bırakan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi ekiplerince de inceleme yapılarak, numuneler alındı. Ölen kedi ve köpekler incelemenin ardından gömüldü.

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İpsala'da 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
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