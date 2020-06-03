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İş yerine gittiği eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı

'ta korkunç olay! 43 yaşındaki F.Ö. isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin (45) iş yerine gidip çevredeki vatandaşların bakışları eşliğinde G.K'nin yüzüne kezzap attı. Yaralı adam sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırgan F.Ö. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 14:30 Son Güncelleme: 3.6.2020 14:35 ABONE OL
İş yerine gittiği eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar yaşandı. F.Ö.(43) isimli kadın, dükkanına gittiği eski erkek arkadaşı G.K.'nin (45) yüzüne kezzap attı.

ŞAŞKIN BAKIŞLARLA İZLEDİLER

Olay, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.Ö. isimli kadın, eski erkek arkadaşı G.K.'nin iş yerine gitti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında da yanında getirdiği kezzabı, G.K.'nin yüzüne attı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen G.K. tedaviye alındı. F.Ö. de gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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İş yerine gittiği eski erkek arkadaşının yüzüne kezzap attı
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