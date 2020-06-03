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’da inatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kamerada

Otoyolu Ispartakule Gişelerde iki otomobil sürücüsü aynı gişeden geçmeye çalışınca sıkıştı. İlginç güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 09:36 ABONE OL
İstanbul’da inatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kaza kamerada
İlginç kaza geçtiğimiz 29 Şubat Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule Gişelerde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, gişelerden geçerek yoluna devam etmek istedi. Sürücüler gişeden geçecekleri esnada biri direksiyonu kırarak diğerinin gireceği gişeye girmeye çalıştı. Bu nedenle de iki sürücü gişelerde sıkıştı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. İlginç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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İstanbul’da inatçı sürücülerin gişede sıkıştığı kaza kamerada
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