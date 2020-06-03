Kadın yolcuyu darp eden taksicinin belgesi iptal edildi

BEYOĞLU'NDA Şubat ayında, Fas uyruklu kadın yolcuyu darp eden taksi şoförü Cengiz K.'nın belgesi iptal edildi. Cengiz K. aracına binen yolcusunu, takside ve caddede darp etmişti. Kadın yolcunun şikayeti üzerine gözaltına alınan şoför ifadesinin ardından serbest kalmıştı. Görüntüleri inceleyen Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi, şoförün 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ni süresiz iptal etti. Tekrar gözaltına alınan Cengiz K. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.