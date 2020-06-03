Kasise karşı 5 yıldır mücadele veriyor

Alkent 2000 Mahellesi'ndeki keyfi uygulamaları nedeniyle CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Aygün hakkında suç duyurusunda bulunan gazeteci Dursun Boran bu kez kasis davası mücadelesi veriyor. Boran, aksi yöndeki yargı kararına rağmen site gibi yönetilmeye devam eden Alkent 2000 Mahallesi'ndeki site yönetiminin, evinin önündeki bulvara 5 yıl önce kasis yaptığını belirterek 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı. CHP'li belediyenin hukuksuzluğuna karşı 5 yıldır mücadele veren Boran'ın kasis davası İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Dava Boran'ın itirazı üzerine Yargıtaya gitti. Boran, gerekirse davayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini bildirdi.