Kirli suyu arıtmadan denize boşalttılar

Küçükçekmece'debulunan İSKİ'nin atık su ön arıtma tesisinden denize bırakılan su, sahil kesiminde denizin renginin değişmesine ve çevreye ağır koku yayılmasına neden oldu.Küçükçekmece ile Avcılar arasında bulunan İSKİ'ye ait günlük 354 bin metreküp arıtma kapasiteli Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nden denize açılan kanaldan önceki gün akşama kadar pis su bırakıldı. Denize akan su, Marmara Denizi'nin rengini kahverengine çevirdi.Bölgeye yürüyüş ve spor için gelenler de yayılan ağır kokudan rahatsız olduklarını belirtti. Kokuya tepki gösteren Tamer Bulursayar, "Kumsal bölgedeki atığın buraya boşaltıldığını düşünüyorum. Menekşe ve Avcılar kıyısında keskin bir koku var. Kirlilik, denizin kahverengi renginden belli" dedi. Bölgeye sürekli geldiğini belirten bir vatandaş da, "Bakın orada büyük bir kanal var. Su, tesisten arıtılmadan olduğu gibi denize dökülüyor ve pis koku yapıyor. Burada oturamıyor, gezemiyorsun" diye konuştu. Spor yapan Seden Enginok ise, "Bunun en kısa sürede çözülmesini yetkililerden bekliyoruz. Kirli suyun aktığı bariz görülüyor. Karantina döneminden çıktık. Denizler biraz temizlendi ama burası değil" dedi. Osman Balkan da arıtma tesisinin ya yetersiz kaldığını ya da yanlış giden bir şeylerin olduğunu ileri sürdü.Öte yandan tesiste çalışan bir görevli, tesisin özellikle yağışlı günlerde ön arıtma sisteminin yetersiz kaldığını, atık suların doğrudan denize bırakıldığını, sudaki renk değişikliği ve kokunun bir süre sonra ortadan kalktığı bilgisini verdi.