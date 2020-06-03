Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs testi pozitif çıktı, arkadaşlarıyla doğum günü partisi yaptı

Koronavirüs testi pozitif çıktı, arkadaşlarıyla doğum günü partisi yaptı

Bu kadarına da pes! 'de bir vatandaş, koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen arkadaşlarıyla birlikte doğum günü partisi düzenledi. İhbar üzerine polis partiye baskın yaptı. Partinin düzenlendiği iş yerinin sahibine 3150 lira, partiye katılan 4 kişiye ise 392'şer lira ceza kesildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 14:53 Son Güncelleme: 3.6.2020 14:58 ABONE OL
Koronavirüs testi pozitif çıktı, arkadaşlarıyla doğum günü partisi yaptı

Hakkari'de izolasyon kurallarına uymayan koronavirüslü kişinin, arkadaşlarıyla düzenlediği doğum günü partisine polis baskın yaptı. Polis, bir iş yerindeki partiye katılan 4 kişiye 392'şer lira, iş yeri sahibine de 3150 lira idari para cezası uyguladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon kurallarına uymayarak, arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenleyen kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "30.05.2020 günü İl Sağlık Müdürlüğünce, Covid-19 testi pozitif çıkan bir şahsın izolasyon kurallarına uymadığının bildirilmesi üzerine; Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlatmış. Yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın il merkezinde bulunan bir iş yerinde arkadaşlarıyla doğum günü partisi düzenlediği öğrenilmiştir. Bahse konu adrese yapılan baskında doğum günü partisi düzenleyen 4 şahsa "Sosyal Mesafe Kuralına Uymamak"tan 392 TL, iş yeri sahibine "İşletme Kapatma Yasağına Uymamak"tan 3.150 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Polisi arayamayız, bizi şahit yazarlar deyip cinayete göz yummuşlar
Düğünden bir gün önce nişanlısını öldüren katilden şoke eden savunma!
Baba mirası için ağabeyini vurdu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs testi pozitif çıktı, arkadaşlarıyla doğum günü partisi yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA