Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirme: Kredi kartı hesap kesim tarihi nedir, nasıl değiştirilir?

18 yaşını doldurmuş olan her birey için kredi kartları, onlar için büyük bir önem kat etmektedir. Kredi kartı kullanıcıları; Giyimden elektroniğe, market alışverişlerinden fatura ödemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını karttan karşılamaktadırlar. Harcaması güzel bir o kadar rahat olsa da ödemesi bir hayli zor olan kredi kartlarını bilinçli bir şekilde kullandığınız takdirde bir zararını görmezsiniz. Fakat bilinçsiz bir şekilde kullandığınız takdirde başınız biraz ağrıyabilir. Kredi kartınızı kullandığınız takdirde yapmış olduğunuz harcamalardan haberdar olanız için, kartınızın hesap kesim tarihini takip etmeniz gerekiyor. Ödemekte güçlük çektiğiniz takdirde size sunulmuş olan hesap kesim tarihini değiştirebilirsiniz. Eğer ki hesap kesim tarihinden önce kredi kartı borcu ödeme de bulunduğunuz zaman herhangi bir sorun ile karşılaşmazsınız. Dilerseniz böyle bir durumda daha erkene alabilirsiniz. Hesap kesim, ekstre tarihi ne demek? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kredi kartı hesap kesim tarihi nasıl değiştirilir ve hesap kesim tarihini nasıl öğrenirim? işte detaylar.

HESAP KESİM TARİHİ NEDİR?

Kredi kartı kullanıcıları, banka kartlarına verilmiş olan limitin üstüne çıktıkları takdirde ve dönem sonu ödemeleri gereken borçlarını ödemedikleri zaman birtakım sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. Kredi kartı ile yapılan harcamaların borç olarak yansıtıldığı tarihe ise hesap kesim tarihi denilmektedir. Yani demek olursak, ay boyunca kredi kartınızla alışveriş yaptığınız zaman, hesap kesim tarihiniz geldiğinde o ay içinde yaptığınız tüm harcamalar ve ayrıca geçmiş dönemden kalan borçlarınız toplanarak güncel borcunuz belirlenmektedir. Bu hesap kesim tarihinde belirlenen güncel borcunuzu, ekstrenizde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemeniz gerekmektedir. Hesap kesim tarihinize bakarak daha güvenli ve rahat bir şekilde harcamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

EKSTRE TARİHİ NE DEMEK?

Kredi kartı kullanan kişiler tarafından hesap ekstresini ne anlama geldiği merak edilmektedir. İçinde kredi kartı harcamalarınızın tutarı, ödemeniz gereken miktar ve son ödeme tarihi bulunan bilgilendirmeye hesap ekstresi adı verilmektedir. Kredi kartı harcamalarınızı aynı ekstre dönemi içinde çok fazla harcama yaptıysanız eğer ve sonraki dönem ödemek istiyorsanız hesap kesim tarihinizi bilmeniz gerekmektedir. Ekstre tarihinizi; E-posta, ATM kullanımı, internet ve telefon bankacılığı ile öğrenebilirsiniz.

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KREDİ KARTI HESAP KESİM TARİHİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden memnun kalmayan ve ödemekte güçlük çeken kişiler, kredi kartlarında bulunan hesap kesim tarihlerini değiştirmek istiyorlar. Bunu nasıl yapacaklarını merak ediyorlar. Her kullanıcının, hesap kesim tarihinde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Bu değişikliği yapma tarihi, bankadan bankaya değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle bir ya da iki kere değişim yapabilme hakkı tanınmaktadır. Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirme doğru yapıldığı takdirde neredeyse 2 aylık bir ödeme ertelemesi söz konusu olabilmektedir. Bu durum kullanıcı için büyük bir avantaj sağlasa da aynı zamanda biriken ve ödenmeyen borçlar anlamına gelmektedir. Hesap kesim tarihiniz değiştirmek için; İnternet bankacılığı ile, "kredi kartı" bölümünden "hesap kesim tarihi değiştirme" seçeneğinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kredi kartı hesap kesim tarihinizi değiştirirken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir unsur vardır. Buda kredi kartınızın son ödeme tarihi hesap kesim tarihinizden 10 gün sonrası olması gerekmektedir.

Bu konu hakkında merak edilen sorulardan birisi hesap kesim tarihi hafta sonuna denk gelirse ne olur? Şöyle diyebiliriz ki; Diyelim ki kesim tarihi hafta sonuna denk geldiği zaman pazartesi hesap kesilir. Eğer ki Cumartesi pazar yaptığın alışverişler ise pazartesi hesaba eklenir ve sonraki aya devredilmektedir.

KREDİ KARTI HESAP KESİM TARİHİ ÖĞRENME

Bankanızdan belli bir limit bulundurarak almış olduğunuz kredi kartı ile yapılan harcamalarınızın borç olarak yansıdığı tarihe hesap kesim tarihi denilmektedir. Hesap kesim tarihini öğrenmek için; Bankanıza ait olan internet şubesinden almış olduğunuz şifre ile girişinizi yaparak, hesap kesim tarihlerine gelinerek bilgilenmiş olursunuz. Ayrıca bankanızın şubesine de uğrayarak hesap kesim tarihinizi öğrenmiş olursunuz.

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