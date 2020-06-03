Kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Kolay bir şekilde alışveriş yapmanıza yardımcı olan kredi kartları ülkemizde yaygın bir şekilde kullanımı yapılmaktadır. Alışveriş yapmanın yanı sıra nakit avans da çekebileceğiniz bir araç olmaktadır. Nakit para yerine kullanabildiğiniz avantajlı bir üründür. Kullanıcıya göre belli bir limiti bulunmaktır. Bu limit kadar alışverişlerinizde ödeme aracı olarak kullanabilirsiniz. Kredi kartında belirlenmiş olan limiti az bulan kullanıcıları kredi kartı limiti hakkında Kredi kartı limit arttırma nasıl olur, ne kadar sürer? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kredi kartı limit hesaplama ve limit sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar.

KREDİ KARTI LİMİTİ ARTTIRMA

Yaygın bir kullanım alanına sahip olan kredi kartı bizlerin zor gün dostu olmaktadır. Bilinçli kullanıldığı takdir de birçok kolaylık sağlayan bu kart, bilinçsiz kullanımında borçlanmamıza neden olmaktadır. Kredi kartını aktif bir şekilde kullanan müşterilerin en büyük problemi olan yetersiz bakiye problemidir. Bu konu hakkında genellikle kredi kartı limiti nasıl belirlenir sorusu merak edilmektedir. şu şekilde diyebiliriz ki;

Buna çözüm olarak ise kredi kartı limitini artırmaktır. Kredi kartının limitini arttırmak için ilk önce; kredi kartı limiti yükseltme için öncelikle gelir durumunuzun iyileştiğini belgelemeniz gerekmektedir. Eğer ki gelir durumunuzda herhangi bir değişiklik yok ise kredi notunuzu arttırmaya yönelik işlemler yapmanız önerilmektedir. Kredi notunuzun yüksek olması sizin kredi kartı limiti arttırma başvurunuzu olumlu etkilemiş olacaktır. Genellikle üniversite okuyan öğrenciler tarafından da daha çok sorulmakta olan bu konu hakkında şunu diyebiliriz ki; öğrenci kredi kartı limiti en fazla 1000 lira gibi bir bütçede olmaktadır. Daha fazla yükselme olmamaktadır.

KREDİ KARTI LİMİT HESAPLAMA

Kredi kartı kullanıcıları tarafından merak edilen konulardan birisi kredi kartı limitinin hesaplanmasıdır. Kredi kartı limiti, banka kartları ve kredi kartları hakkında olan yönetmelik ile belirlenmektedir. Bu yönetmelik kapsamında bankalar kredi kartı limitini şu şekilde hesaplamaktadır; Kredi kartına ilk defa sahip olacak kişiler için kullanılmaya başlanılan ilk yıl hesaplanacaktır. Kredi kartları toplam limiti belgeli gelirin en fazla 2 katı olarak, İlk yıldan sonraki yıllarda ise kredi kartları toplam limiti, belgelenebilir gelirin en fazla 4 katı olduğu zaman hesaplama işlemi gerçekleşmektedir.

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KREDİ KARTI LİMİT YÜKSELTME NE KADAR SÜRER?

Kredi kartına sahip olan bireyler, limitlerin yükselmesinin süresini merak etmektedirler. Gelir düzeyinizi ve kredi notunuzu pozitif yönde arttırdığınız takdirde kredi kartı limitiniz de yükselecektir. Limit yükseltme süresi 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşebilmektedir Kredi kartı limit düşürme için bankanızın ait olduğu şubeden veya telefon ile arayarak müşteri hizmetlerinden limit düşürme talebinde bulunabilirsiniz. Bu işleminizde aynı şekilde 24 saat içerisinde belli olmaktadır.

KREDİ KARTI LİMİT SORGULAMA

Kredi kartı sahibi olan kullanıcılar, kredi limitini şu yollarla sorgulayabilmektedir;

•Banka şubelerinden: Kredi kartınızı almış olduğunuz banka şubesinden ilgili müşteri temsilcilerinden kartınıza ait limit bilgilerini talep ederek öğrenebilirsiniz.

•İnternet bankacılığından: Kartınızın bağlı olduğu bankanın internet bankacılığı ile belirlemiş olduğunuz şifreniz ile giriş yaparak limit sorgulama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

•ATM'lerden: Almış olduğunuz banka kartınızın ATM'sinden kart işlemleri menüsüne girilerek limitinizi bu şekilde sorgulayabilirsiniz.

•Telefon bankacılığından: İlgili bankanın çağrı merkezini arayarak limit bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.

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