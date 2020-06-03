Kredili mevduat hesabı nedir? Bankadan kredili mevduat hesabı açma ve kapatma nasıl yapılır?

Kredili mevduat hesabınızı kullanmak istediğinizde banka sizin bilgileriniz dâhilinde size belirli bir kredi limiti verir. Siz de bu limit dâhilinde paranızı kullanabilirsiniz. Sadece kullandığınız tutar ve gün için çektiğiniz nakit avans tutarının faizini ödersiniz. Ayrıca başka bir ücret veya komisyon ödemezsiniz. Kredili mevduat hesabı borcu geri ödemesi konusunda bankaların sunduğu avantajlardan yararlanarak ödeme yapabilirsiniz. Kredi mevduat hesabı açma ve kredi mevduat hesabı kapatma işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyorsanız size başvuru yöntemlerini aktaracağız.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Kullanmış olduğunuz vadesiz banka hesabında para bittiği zaman, acil nakit ihtiyacında ya da ödenmesi gereken önemli borçların olması durumunda vadesiz hesabınıza bağlı olarak kredi kullandırılan hesaptır. Mevduat hesabının kısaca adı KMH olarak bilinir. Kredili mevduat hesabı limitini banka belirler. Ve kullanmış olduğunuz tutar kadarı ödeme yaparsınız. Günlük olarak faiz işlemi uygulanır.

Kredi kartından havale ve EFT nasıl yapılır? Kredi kartından hesaba EFT ve havale yapma işlemi detayları

KREDİ MEVDUAT HESABI AÇMA

Kredili mevduat hesabı açmak istiyorsanız kullanmış olduğunuz bankanın internet şubesi, mobil uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yaparak başvurular adımlarından ya da hesaplar bölümünden başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca banka şubeleri ve telefon bankacılığı ile de başvuruda bulunabilirsiniz.

KREDİ MEVDUAT HESABI KAPATMA

Eğer kredili mevduat hesabı açtınız ve hesabınızı kapatmak istiyorsanız öncelikle daha önce kullanmış olduğunuz kredi tutarının tamamını ödemeniz gerekir. Genellikle bu işlem eksiden artıya geçmek olarak tabir ediliyor. Yani hesabınız eksiye düştüğü için eksi hesaptaki borcu tamamıyla ödeyerek borcunuzu kapatabilirsiniz. Kredili mevduat hesabı nasıl kapatılır? Bunun için internet ve mobil şubesinden hesaplar bölümüne giriş yaparak KMH hesabı kapatma bölümünü seçebilirsiniz. Her bankanın farklı isimde KMH hesabı olabilmektedir.

Kredi kartı yapılandırma 2020: Kredi kartı borcu yapılandırma ve taksitlendirme hesaplama nasıl yapılır?

KMH ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Kredili mevduat hesabı borcu ödemesi yani KMH ödemesi için bankaların size sunmuş olduğu avantajları değerlendirecek ödeme yapabilirsiniz. Mesela bazı bankalar 12 ay taksit seçeneği ile ödeme imkânı sunarken bazı bankalar da 3 ay ertelemeli ödeme imkânı sunabilmektedir. Bu imkânlardan yararlanarak kullanmış olduğunuz bankanın internet, mobil şubesinden ödemeler adımından ek hesap borcu ödeyebilirsiniz. Ya da vadesiz hesabınıza para yatırarak ödeme yapabilirsiniz. Dileyen bankaların şubesinden ya da ATM şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.

Kredili mevduat hesabı gecikmeye girmesi halinde bankanın sözleşmesi dâhilinde günlük faiz işlemi uygulanır. Günlük faiz işlemi kullanmış olduğunuz tutara göre değişebilmektedir. Eğer ödemeler 90 gün gecikmesi durumunda yasal takip işlemleri başlar.

Kredili mevduat hesabı limit artırımı yapmak isteyen müşteriler kullanmış oldukları bankanın müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirler. Ayrıca bazı bankaların internet ve mobil şubesi üzerinde limit arttırım talebi bulunur. Buradan da limit arttırmak için başvuru yapabilirsiniz. Bankaların yapacağı kontroller sonrası uygun bulunursa limit arttırımı gerçekleştirilir.

Kredi kartı limiti nasıl belirlenir? Kredi kartı limit yükseltme nasıl yapılır, şartlar nelerdir?