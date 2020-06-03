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Kuaför çalışanında koronavirüs çıkınca filyasyon ekibi harekete geçti

'de bir kadın kuaföründe çalışan kişide koronavirüs tespit edildi. Kuaför dükkanı önlem amaçlı kapatılırken, müşteriler filyasyon ekipleri tarafından bulunarak 14 gün karantinada kalmaları konusunda uyarıldı. Virüs tespit edilen kadının eşinin de yandaki erkek berberinde çalıştığı ve bu dükkanın da kapatıldığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.6.2020 11:07 Son Güncelleme: 3.6.2020 11:14 ABONE OL
Kuaför çalışanında koronavirüs çıkınca filyasyon ekibi harekete geçti

Kayseri'de, bir kuaför çalışanının Kovid-19 testinin pozitif olması sonrasında, kuaför dükkanı kapatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi müşterileri bularak 14 gün evde karantina altında kalmaları konusunda uyarıyor.

Melikgazi ilçesinde bayan kuaföründe çalışan bir kişinin testi pozitif çıktı. Kuaför kapatılırken İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekibi, kuaför dükkanına gelen ve kayıt altına alınan müşterilere tek tek ulaşarak 14 gün boyunca evde kalmaları uyarısında bulunuyor.

EŞİ DE YAN DÜKKANDA ERKEK BERBERİ OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Kapatılan kuaförün sahibi olan kadının eşinin de yan dükkanda erkek berberi olarak çalıştığı belirlenirken, ekipler bu dükkandan da numune alarak dükkanın kapatılmasını sağladı.

Yetkililer, berber ve kuaförlerin gelen müşterilerin isim, telefon ve adreslerini not almaları gerektiğine dikkat çekti. Yetkililer, kuaförlerin dezenfekte kurallarına kesinlikle uyması gerektiği ve mutlaka maske kullanmaları gerektiği uyarısında bulundu.

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Kuaför çalışanında koronavirüs çıkınca filyasyon ekibi harekete geçti
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