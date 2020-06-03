Kurban Bayramı ne zaman, resmi tatil kaç gün? 2020 Kurban Bayramı hangi ay ve güne denk geliyor?

Bol bol ibadet ve dualarla geçireceğimiz bayram günü 2020 Diyanet takviminde başlangıç ve bitiş tarihleri yer aldı. Bu noktada tarihin de yaklaşması ile binlerce vatandaş Kurban Bayramı ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle buruk geçen Ramazan bayramını geride bırakırken özellikle çalışan vatandaşların resmi tatil açısından merak ettiği bu tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 takvimi ile duyuruluyor. Bu tarihlerde kurbanlarını keserek ibadet edecek vatandaşlar heyecanla dini günler takvimine göre Müslüman aleminin ikinci bayramı için geri sayıma başlamış oldu. Buna göre; 2020 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan ve islam alemi için büyük önem taşıyan 2020 Kurban Bayramı Diyanet takvimi ile duyuruldu. Buna göre; ilk günü Cuma gününe denk gelen bayram pazartesi günü son bulacak.

İşte detaylar…