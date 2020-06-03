Maaş hesabı nasıl açılır? Bankadan maaş hesabı açmak için gerekli belgeler nelerdir?

Çalıştığınız şirketin ya da çalışacağınız şirketin belirli bir banka ile anlaşması sonucu çalışanların maaşını düzenli olarak o bankaya yatırılması ve her işçinin o bankada bulunan hesabına maaş hesabı deniliyor. Bir iş yerine çalışmaya başladığınızda sizden anlaşmalı bankaya giderek maaş hesabınızı oluşturmanız istenir. Bu maaş hesabı üzerinden maaşlarınızı alabilirsiniz. Maaş hesabı açmak için neler yapılması gerektiğini ele aldık. Maaş hesabı ile vadesiz hesap arasındaki fark nelerdir? İşte tüm ayrıntılar…

MAAŞ HESABI NASIL AÇILIR?

Çalıştığınız şirketin insan kaynakları ya da muhasebe departmanı size bazı bilgiler vererek anlaşmalı bankaya gitmenizi ve maaş hesabınızı oluşturmanızı ister. Eğer o bankada daha öncede hesabınız varsa işleminiz dakikalar içerisinde gerçekleştirilir. Banka hesabınız yoksa maaş hesabı açmak için sizden birkaç sözleşmeyi imzalamanız istenir. Ve hızlıca maaş hesabınız oluşturulur.

Şirketinizin ilgili bölümünden maaş hesabı açmak için gerekli bilgileri edinin.

Anlaşmalı olan bankaya gidin. Sıra alarak maaş hesabı açtırmak için geldiğinizi söyleyin.

Kimlik kartınızı hazır bulundurarak ve istenilen sözleşmeleri imzalayarak maaş hesabınızı oluşturmuş olursunuz.

Bu işlemleri tamamladıktan sonra size maaş hesap numarası verilir. Vadesiz hesap açılır. Maaş ödeme günü geldiğinde anlaşmalı bankanızdan maaşınızı çekebilirsiniz.

Maaş hesabı ile vadesiz hesap arasındaki fark yoktur. Biri sizin daha önce oluşturduğunuz vadesiz hesaptır. Bir diğer vadesiz hesapta maaş için kullandığınız hesaptır. İkisi de vadesiz hesaptır.

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MAAŞ HESABI AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Şirketin size vermiş olduğu bilgiler

T.C. kimlik kartınız

MAAŞ HESABI AÇAN BANKALAR

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıfbank

Akbank

Anadolubank

Fibabanka

Şekerbank

Türkiye İş Bankası

Yapı ve Kredi Bankası

ING Bank

Odea Bank

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Denizbank

TEB

MAAŞ HESABI NASIL TAŞINIR?

Aynı bankadan farklı şubelere maaş hesabı taşıması yapmak için yine anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapabilirsiniz. Anlaşmalı bankaya giderek çalıştığınız şirketin size vermiş olduğu bilgileri banka yetkilisine sunarak maaş hesabınızı aynı bankanın farklı şubelerine taşıyabilirsiniz.

Aynı bankadan farklı bankaya maaş hesabı taşımak istiyorsanız yapmanız gereken maaş hesabı açacağınız yeni bankaya gidip başvuru yapmaktır. Normal maaş hesabı oluşturma adımlarındaki gibi maaş hesabı oluşturma talebinde bulunabilirsiniz. Maaş hesabını taşıdıktan sonra eski bankadaki maaş hesabınızı ister kapatabilir ister vadesiz hesap olarak kullanabilirsiniz.

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